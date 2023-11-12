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إقتصاد
ستكون الطلبية الأكبر في تاريخ الشركة.. الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 355 طائرة جديدة
Lebanon 24
12-11-2023
|
04:00
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عقدت الخطوط الجوية التركية، أمس السبت، محادثات مع شركة Airbus، حول طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة.
وخلال اجتماع انعقد في اسطنبول، ناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية شراء 75 طائرة من طراز إيه 350-900 و15 طائرة من طراز إيه 350-1000، وفق وكالة أنباء الأناضول.
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كما تم التباحث حول شراء 250 طائرة من طراز إيه321 نيو وخمس طائرات شحن من طراز إيه 350إف، بالإضافة إلى 10 طائرات من طراز إيه 350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.
وفي حالة اتفاق الجانبين، ستكون الطلبية هي الأكبر في تاريخ شركة الطيران.
وقال رئيس الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، في شهر أيار الماضي، إن الشركة تعتزم طلب 600 طائرة جديدة في حزيران وسيتم تسليمها في غضون 10 سنوات.(cnbc)
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