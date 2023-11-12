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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
12-11-2023
|
13:59
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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