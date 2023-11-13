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إقتصاد

وسط مخاوف من انكماش الطلب في الصين وأميركا.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:01
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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد صعودها الجمعة عقب تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثر سلبا على معنويات السوق.

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران 71 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر كانون الاول 68 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 76.49 دولار للبرميل.
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وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.
وصعدت الأسعار بنحو اثنين بالمئة، الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة أربعة بالمئة خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ أيار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، في الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام ، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجن مستقلين منهم روسيا في 26 تشرين الثاني.
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