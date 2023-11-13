Advertisement

إقتصاد

دبي تعلن عن نيتها طرح 25% من أسهم "تاكسي دبي" في البورصة

Lebanon 24
13-11-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1129736-638354610990802112.jpg
Doc-P-1129736-638354610990802112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة تاكسي دبي، الاثنين، عن نيتها طرح حوالي 25 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في سوق دبي المالي.

وذكرت الشركة في بيان، أن الطرح يشمل حوالي 624.750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر.
Advertisement

وبحسب البيان فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم 21 تشرين الثاني وحتى يوم 28 من نفس الشهر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 تشرين الثاني للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع إتمام عملية الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال شهر كانون الأول المقبل، وفق ما جاء في البيان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:10 | 2023-11-13
03:00 | 2023-11-13
02:30 | 2023-11-13
01:01 | 2023-11-13
00:37 | 2023-11-13
23:01 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24