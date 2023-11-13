دبي تعلن عن نيتها طرح 25% من أسهم "تاكسي دبي" في البورصة

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أعلنت شركة تاكسي دبي، الاثنين، عن نيتها طرح حوالي 25 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي وإدراجها في سوق دبي المالي.وذكرت الشركة في بيان، أن الطرح يشمل حوالي 624.750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر.وبحسب البيان فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم 21 تشرين الثاني وحتى يوم 28 من نفس الشهر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 تشرين الثاني للمستثمرين المحترفين.ومن المتوقع إتمام عملية الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال شهر كانون الأول المقبل، وفق ما جاء في البيان.