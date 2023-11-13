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إقتصاد

تراجع في سعر صرف الدولار.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

Lebanon 24
13-11-2023 | 03:10
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سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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