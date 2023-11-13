وسط ترقب لبيانات أميركية.. الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

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تحركت أسعار الذهب، الاثنين، قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم.تحركات الأسعارارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1938.12 دولار للأونصة.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.