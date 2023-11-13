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إقتصاد
وسط ترقب لبيانات أميركية.. الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
13-11-2023
|
04:18
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تحركت أسعار الذهب، الاثنين، قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم.
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تحركات الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1938.12 دولار للأونصة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.
وهبط الذهب بنسبة 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول آمالا في خفض أسعار الفائدة.
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