Advertisement

إقتصاد

كيف أثّر تقرير "أوبك" الأخير على أسعار النفط؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1129947-638354998036636516.jpg
Doc-P-1129947-638354998036636516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعدت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أصدرت منظمة "أوبك" تقريراً بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت بفعل إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني بواقع 73 سنتا إلى 82.16 دولار للبرميل، بعدما كانت انخفضت دولارا خلال التعاملات المبكرة.
Advertisement


وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي لشهر كانون الاول بواقع 70 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:47 | 2023-11-13
10:25 | 2023-11-13
09:45 | 2023-11-13
06:19 | 2023-11-13
04:18 | 2023-11-13
03:10 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24