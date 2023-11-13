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إقتصاد
كيف أثّر تقرير "أوبك" الأخير على أسعار النفط؟
Lebanon 24
13-11-2023
|
12:14
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صعدت أسعار النفط، اليوم، بعد أن أصدرت منظمة "أوبك" تقريراً بدد مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت بفعل إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني بواقع 73 سنتا إلى 82.16 دولار للبرميل، بعدما كانت انخفضت دولارا خلال التعاملات المبكرة.
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وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي لشهر كانون الاول بواقع 70 سنتا إلى 77.87 دولار للبرميل.
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