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إقتصاد
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
14-11-2023
|
02:06
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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف، وسعر المازوت 27 الف ليرة، وقارورة الغاز 8 الاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.576.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.616.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.611.000 ليرة لبنانية
الغاز: 950.000 ليرة لبنانية
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