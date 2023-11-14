تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف، وسعر المازوت 27 الف ليرة، وقارورة الغاز 8 الاف ليرة.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.576.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.616.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.611.000 ليرة لبنانيةالغاز: 950.000 ليرة لبنانية