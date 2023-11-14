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إقتصاد

هبوط شديد للدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عام مقابل الين

Lebanon 24
14-11-2023 | 02:12
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين الياباني، الاثنين، مقتربا من المستوى الرئيسي البالغ 152، قبل أن يهبط بشدة وسط موجة من التداول بقيمة 3.45 مليار دولار في عقود خيارات مستحقة، الأسبوع الجاري.
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ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار في وقت لاحق وسط توقعات بأن البيانات الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها، الثلاثاء، ستبقي عوائد سندات الخزانة منخفضة مع توقع السوق انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال محللون إن الدولار ارتفع في وقت مبكر من الجلسة إلى 151.92 ين، وهو أعلى مستوى، منذ تشرين الاول 2022، قبل حوالي 20 دقيقة من انتهاء أجل عقود خيارات بقيمة 1.25 مليار دولار عند سعر 152 دولارا.

وانخفض الدولار فجأة إلى 151.20 بعد دقائق من الموعد النهائي لسعر التنفيذ في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش). وقال المحللون إن عقود خيارات أخرى بقيمة 2.2 مليار دولار من المقرر أن ينتهي أجلها، الأربعاء.

وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 151.680 ين. وانخفض الين 14 بالمئة تقريبا مقابل الدولار حتى الآن، العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.09 بالمئة إلى 105.64.

وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0697 دولار مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تعديل في المناصب الرئيسية في الحكومة البريطانية أجراه رئيس الوزراء، ريشي سوناك.

وارتفعت العملة البريطانية نحو 0.44 بالمئة إلى 1.2279 دولار، كما صعدت نحو 0.27 بالمئة مقابل اليورو عند 87.14 بنس تقريبا بعد أنباء عن تغييرات في تشكيلة الحكومة البريطانية.
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