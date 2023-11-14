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إقتصاد

الدولار يتراجع... وهذا ما سجّله اليورو

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:50
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تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في تشرين الاول، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.
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وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.97 بالمئة إلى 104.600810.

وارتفع اليورو 1.13 بالمئة إلى 1.0818 دولار، في حين صعد الين الياباني 0.59 بالمئة إلى 150.79 للدولار. (سكاي نيوز)
 
 

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