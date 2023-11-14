العربية للطيران تطلب شراء محركات طائرات بـ3.4 مليار دولار

قالت الشركة العربية للطيران لرحلات الطيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط،، اليوم، إنها قدمت طلبا لشراء 240 محركا من طراز ليب-1 إيه من شركة سي.إف.إم من أجل طلبية حالية مكونة من 120 طائرة إيرباص إيه 320 نيو.

وقالت شركة الطيران إن قيمة السعر المطلوب للصفقة تبلغ 3.36 مليار دولار.

وتم توقيع الصفقة في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران الذي يستمر لمدة أسبوع، وهو فعالية تشهد موجة من طلبيات شراء الطائرات التجارية وغيرها من الطلبيات المرتبطة بالطيران.

وكانت "العربية للطيران" أعلنت الاثنين، عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 أيلول 2023.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية تعد الأفضل في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 أيلول 2023 بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ايرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 4.45 مليار درهم.

وذكر بيان من الشركة أن الأداء القوى لمجموعة "العربية للطيران" خلال الربع الثالث جاء مدعوم بزيادة الطلب على السفر الجوي وإجراءات ضبط التكاليف. (وكالات)