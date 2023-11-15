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إقتصاد
بنك إسرائيل: تراجع الإنفاق ببطاقات الائتمان منذ بداية الحرب
Lebanon 24
15-11-2023
|
01:00
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قال بنك إسرائيل، إن الإسرائيليين ينفقون أقل بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لكن التعافي ربما بدأ بعد تراجع حاد في بداية الصراع.
وقال البنك المركزي الإسرائيلي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان تسعة بالمئة عن المستوى المتوقع لكنه انتعش من مستوى منخفض بلغ 20 بالمئة بعد الأسابيع الثلاثة الأولى. والإنفاق ببطاقات الائتمان هو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي.
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وأضاف البنك أن الإنفاق، استنادا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان الإسرائيلية، انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة بسبب ما قالت إنه "مخاوف الجمهور الأولية من نقص في المنتجات" ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.
قال بنك إسرائيل إن بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية لأن كثيرا من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية لا تتوافر في الحال، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.
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