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إقتصاد
نيكي يقفز 2.5% بدفعة من نتائج مالية قوية ورهانات الفائدة
Lebanon 24
15-11-2023
|
03:47
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قفز المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو شهرين بفضل أرباح قوية للشركات ورهانات على تيسير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية.
وأنهى نيكي التعاملات اليوم مرتفعا 2.52 بالمئة عند 33519.70 نقطة، مع صعود 159 من إجمالي 225 سهما على المؤشر وهبوط 64 واستقرار اثنين. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة.
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وفي ختام تعاملات، الثلاثاء، سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت مكاسب قوية، بقيادة مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع 2.13 بالمئة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأضعف توقعات بأن دورة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بلغت ذروتها. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأسهم شركات صناعة أشباه الموصلات 3.62 بالمئة.
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