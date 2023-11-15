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إقتصاد

أسعار النفط تهبط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

Lebanon 24
15-11-2023 | 14:21
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 81.47 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار إلى 76.94 دولار.
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بهذا الشأن، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، ما يفوق بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

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