مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يتراجع.. كم بلغت الأرقام؟

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وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ شهر نيسان للعام 2020.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.