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إقتصاد

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يتراجع.. كم بلغت الأرقام؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:00
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تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في تشرين الأول الماضي، وسط هبوط حاد في تكلفة البنزين، فيما يمثل أحدث علامة على انحسار ضغوط التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ شهر نيسان للعام 2020.
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وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.

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