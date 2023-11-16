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إقتصاد
أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
Lebanon 24
16-11-2023
|
01:05
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انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.
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وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
واستقر إنتاج الخام الأميركي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.
وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في تشرين الأول من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.
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