Advertisement

إقتصاد

وسط رهانات على وقف رفع الفائدة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الذهب

Lebanon 24
16-11-2023 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1130946-638357213129208100.jpg
Doc-P-1130946-638357213129208100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.
Advertisement

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأميركي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:05 | 2023-11-16
23:33 | 2023-11-15
16:00 | 2023-11-15
14:21 | 2023-11-15
10:15 | 2023-11-15
09:59 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24