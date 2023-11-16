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إقتصاد
وسط رهانات على وقف رفع الفائدة بأميركا.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
16-11-2023
|
01:46
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ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.60 دولار.
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وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماما حول 1960 دولارا على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأميركي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
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