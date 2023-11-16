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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على استيراد الألماس الروسي

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:30
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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد الألماس وغازات النفط المسيلة من روسيا في حزمة عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وتشمل العقوبات إجراءات تهدف لمنع روسيا من الالتفاف على السقف المحدد لأسعار النفط. ويتعيّن على بلدان الاتحاد الأوروبي الموافقة على الحزمة بالإجماع.
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وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ اندلاع الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

ويأتي الحظر على الألماس الروسي، بعدما تخلت بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، عن معارضتها لذلك.
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