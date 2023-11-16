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إقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعود لثلاثة أيام

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:00
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انخفض المؤشر القياسي الأوروبي، اليوم، بعد صعود استمر لثلاثة إذ تراجع التفاؤل حيال بلوغ التشديد النقدي ذروته وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

 

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد 2.5 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية وسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء.

 

وعلى مدار الأسبوع، عززت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا الآمال بأن البنوك المركزية قد انتهت من رفع أسعار الفائدة. وتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تصدر غدا الجمعة.

 
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وقفز سهم إمبريسر 14.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تطوير الألعاب السويدية عن أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثاني، في حين ارتفع سهم سيمنز خمسة بالمئة مع إعلان شركة صناعة البرمجيات الصناعية عن أرباح صناعية أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

 

فيما هوى سهم هالو فريش 20.6 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية. (وكالات)

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