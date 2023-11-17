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إقتصاد

أكبر انحفاض منذ أشهر.. الدولار في طريقه إلى التراجع

Lebanon 24
17-11-2023 | 01:49
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يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري، الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو مئة نقطة أساس للفائدة الأميركية في العام المقبل.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6 بالمئة خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف تموز. كما انخفض 1.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين. (سكاي نيوز عربية) 
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