"الاحتياطي الفيدرالي" في بوسطن يستبعد نهاية دورة رفع الفائدة

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أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، اليوم، إلى أنه "على الرغم من تزايد الأدلة على أن التضخم يتباطأ، إلا أنها ليست مستعدة بعد لاستبعاد المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر".واعتبرت كولينز أنه "من أجل عودة التضخم إلى 2% في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون صبورًا وحازمًا، ولن أستبعد المزيد من التشديد".وبالرغم من "الأخبار الواعدة" على صعيد البيانات الاقتصادية، قالت كولينز إنها لا تزال تركز على النظر إلى مجموعة كاملة من البيانات مع إجراء تقييمات في الوقت الفعلي حول الشيء الصحيح الذي يجب علينا فعله"، بحسب CNBC.