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إقتصاد
"دوره داعمٌ للإقتصاد الوطني".. مدير عام "الإقتصاد" يزور المركز الرائد للإبتكار "بيريتك"
Lebanon 24
17-11-2023
|
13:17
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زار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمّد أبو حيدر المركز الرائد للابتكار وريادة الأعمال "Berytech"، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أ. مارون شماس، إلى جانب المدراء ومن بينهم الرئيس التنفيذيّ للعمليات الأستاذ رامي بو جودة.
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وتضمّن الاجتماع جدول أعمال موسّع عُرِض خلاله النظام البيئي النابض بالحياة في "Berytech"، وتعزيز المناقشات حول الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الإقتصادية.
ورحّب شماس بداية بأبو حيدر وقام بعرضٍ موجَز عن الأنشطة، مسلّطا الضوء على الوضع الحاليّ، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، في ظلّ الأزمة التي يشهدها لبنان، كما أكّد على أهميّة تقديم توجيه بين القطاعين الخاص والعام.
من جهته، أثنى أبو حيدر على الدور الذي تلعبه "Berytech" في دعم الاقتصاد الوطنيّ، مشيراً إلى أنّ التآزر والتعاون مع الوزارة مهمّ جدّا لضمان التقدم. إضافة إلى ذلك، أبدى أبو حيدر استعداده الكامل لتوفير الروابط اللازمة وتقديم المساعدة للمؤسّسة وكوادرها.
فوي سياق الزيارة، قام فريق "Lebanon Innovate" في "Berytech" بعرضٍ للبرنامج وأبرز أهدافه في دعم تحويل الابتكارات والاكتشافات التكنولوجية الناشئة من الجامعات إلى منتجات جاهزة للتسويق ومشاريع تجارية لتعزيز القطاعات الإنتاجية اللبنانية.
كذلك، قدمت شركتان ناشئتان من برنامج "Agrytech"، وهما "Beirut Roma Beirut" و"Yummi Tummi"، عرضًا لأعمالهما بحضور أبو حيدر، حيث شاركتا رؤى مسارهما في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب التحديات والنجاحات التي واجهاها.
وختاماً، أعرب الأستاذ شماس والدكتور أبو حيدر عن حماسهما إزاء الاجتماع، وأكّدا أن "Berytech" والوزارة يتطلّعان إلى هدفٍ واحد ومشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال والابتكار.
وقام أبو حيدر بجولة على مركز "Fablab" الذي يتضمن مجموعة من الآلات لتصنيع النموذج المبدئي "prototype".
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