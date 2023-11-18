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إقتصاد
تعاون.. حوار بين الصين واليابان بشأن حظر واردات الأسماك
Lebanon 24
18-11-2023
|
14:00
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصين وافقت على إجراء محادثات على مستوى الخبراء بشأن الحظر الذي فرضته بكين على ثمار البحر اليابانية بعد تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر.
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والتقى كيشيدا الخميس الرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى منذ عام على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في سان فرانسيسكو، وقال كيشيدا إنه طالب بكين برفع هذا الحظر فوراً.
وأكّد رئيس الوزراء الياباني إنهما اتفقا على "إيجاد حل من خلال التشاور والحوار على أساس موقف بنّاء"، وأضاف: "في الأيام المقبلة، ستجري مناقشات على أساس علمي على مستوى الخبراء".
وعلّقت الصين كل وارداتها من الاسماك وثمار البحر من اليابان في آب الماضي رداً على بدء هذه الأخيرة تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبية من المياه المعالجة من فوكوشيما في المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحد من أسوأ الحوادث النووية في العالم.
وتؤكّد اليابان أن المياه التي تصرف آمنة وهو موقف تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة.
ودعا كيشيدا الصين إلى إصدار "حكم موضوعي" بشأن سلامة المأكولات البحرية اليابانية التي تعد قطاعاً صناعياً رئيسياً في البلاد، وأضاف: "بصراحة، لا يمكننا في هذه المرحلة توقع موعد رفع القيود على استيراد" هذه المنتجات.
كذلك، لفت إلى أنَّ "الحكومة ستضغط على الحكومة الصينية وستتخذ إجراءات لدعم الصيادين اليابانيين".
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