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إقتصاد

أسعار السكر ترتفع

Lebanon 24
19-11-2023 | 07:07
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ارتفعت أسعار السكر في كافة أنحاء العالم لتصل إلى أعلى مستوى مسجل منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم. (سكاي نيوز)
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