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إقتصاد
بالمنطقة الشرقية والربع الخالي.. السعودية تعلن اكتشافات للغاز الطبيعي
Lebanon 24
19-11-2023
|
14:00
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نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان القول، الأحد، إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي.
وتأكد اكتشاف حقل الحيران بعد تدفق الغاز بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، و1600 برميل من المكثفات يوميا. وقالت الوكالة إنه تسنى اكتشاف حقل المحاكيك بعد تدفق الغاز منه بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية.
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كما نقلت الوكالة عن الأمير عبد العزيز، قوله إنه أمكن أيضا اكتشاف "الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا".
وأضافت أنه أُعلن أيضا عن اكتشافات أخرى في المنطقة الشرقية.
وتهدف أرامكو، وهي منتج للنفط بالأساس، إلى زيادة إنتاجها من الغاز 50 بالمئة بحلول 2030 عن مستويات 2021.
وقالت في أواخر سبتمبر، إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال، ميد أوشن إنرجي، مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة الحصة، وذلك في إطار توجهها نحو الغاز الطبيعي.
وكان رئيس أرامكو التنفيذي أمين الناصر قال الشهر الماضي، إن الشركة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال لتعزيز خططها لتصبح طرفا رئيسيا في سوق الغاز المنقول بحرا.
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