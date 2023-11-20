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إقتصاد

الذهب يرتفع قليلا مع استمرار تراجع الدولار

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:14
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ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من دورته لرفع الفائدة.
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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأونصة.
وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.
وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.
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