20
o
بيروت
20
o
طرابلس
28
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استقرار مستمر.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
20-11-2023
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وهي التسعيرة نفسها التي أقفل عليها سعر الصرف مساء أمس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
استقرار في سعر الصرف.. اليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم
20/11/2023 11:16:12
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. اليكم ما سجله الدولار صباح اليوم
20/11/2023 11:16:12
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
تراجع في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
20/11/2023 11:16:12
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لزيادة أرباحهم بالدولار... تجار يتلاعبون بسعر الصرف
Lebanon 24
لزيادة أرباحهم بالدولار... تجار يتلاعبون بسعر الصرف
20/11/2023 11:16:12
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
Lebanon 24
بسبب العاصفة... سفينة تنشطر إلى نصفين (فيديو)
10:05 | 2023-11-19
19/11/2023 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
Lebanon 24
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
00:01 | 2023-11-20
20/11/2023 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية: الحرب العالمية الثالثة بدأت
Lebanon 24
صحيفة أميركية: الحرب العالمية الثالثة بدأت
08:30 | 2023-11-19
19/11/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس
Lebanon 24
متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس
08:46 | 2023-11-19
19/11/2023 08:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:51 | 2023-11-20
نيكي يغلق على تراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في 33 عاما
03:14 | 2023-11-20
الذهب يرتفع قليلا مع استمرار تراجع الدولار
23:51 | 2023-11-19
النفط يعزز مكاسبه وأوبك بلس تدرس خفض الإنتاج على نحو أكبر
22:43 | 2023-11-19
4.5 مليارات دولار قيمة التهرّب الضريبي سنويّاً واللبنانيون في حلقة مفرغة
22:11 | 2023-11-19
الحكومة تُنجز "هيكلة المصارف" والاحتياط إلى 9 مليارات دولار
14:00 | 2023-11-19
بالمنطقة الشرقية والربع الخالي.. السعودية تعلن اكتشافات للغاز الطبيعي
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 11:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24