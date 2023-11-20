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إقتصاد

الدولار الأميركي في مهب رياح خفض الفائدة

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:45
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هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي في ظل تأكيد المتعاملين اعتقادهم في أن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها وتحويل اهتمامهم إلى توقيت قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خفض الفائدة.
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وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يُستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من أيلول، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من اثنين بالمئة. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ تموز.

ومقابل ضعف الدولار الأميركي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ آب، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.
وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.
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