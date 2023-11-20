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إقتصاد

الدولار يسجل أدنى مستوياته في شهرين

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:45
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هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في 3 أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.
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وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من أيلول، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من 2%، وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ تموز الماضي.

ومقابل ضعف الدولار الأميركي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ اب، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.

وظل الين الياباني مرتفعا ولم يبلغ 150 مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.3 بالمئة ليجري تداوله عند 149.17.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6546 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 0.6563 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.54 بالمئة إلى 0.6025 دولار. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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