مجموعة "إم بي سي" تحصل على موافقة لطرح 33.3 مليون سهم للاكتتاب في السعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، على الطرح العام الأولي المزمع لمجموعة "إم.بي.سي" (MBC) الإعلامية المملوكة للدولة في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان إن المجموعة تخطط لطرح نحو 33.25 مليون سهم ما يعادل عشرة بالمئة من رأسمالها في البورصة دون أن تكشف عن السعر المتوقع للطرح.

وبلغت إيرادات مجموعة "إم.بي.سي" في العام المالي 2022 بلغت 3.49 مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب 23 بالمئة للفترة بين 2020 و2022، بحسب البيان.

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ولم تحدد هيئة السوق المالية موعدا متوقعا للاكتتاب، لكن الموافقة صالحة لمدة ستة أشهر فقط.

وشهدت السنوات القليلة الماضية موجة من الاكتتابات العامة الأولية في السعودية في إطار خطط أوسع لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار.

المصدر: وكالات