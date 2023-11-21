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إقتصاد

"الطاقة الدولية" تتوقع فائضاً في أسواق النفط خلال 2024

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:00
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قالت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن "سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في المعروض في 2024 حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل".

 

وأضافت بوسوني، على هامش مؤتمر في أوسلو، أن "سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع بمعدل سريع".

 

وقالت إن "مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض". 

 

وتراجع سعر خام برنت إلى نحو 82 دولارا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوياته هذا العام في سبتمبر الماضي قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من الدعم من تخفيضات أوبك+ والصراع في الشرق الأوسط.

 
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وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 5.16 مليون برميل يوميا، أو حوالي 5 بالمئة من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. 

 

وفي اجتماعها الأخير بشأن سياسة الإنتاج في يونيو، وافقت أوبك + على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات وصولا لعام 2024، وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج الطوعي لشهر يوليو بمقدار مليون برميل يوميًا، وتم تمديده منذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2023.

المصدر: وكالات

 

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