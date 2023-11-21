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إقتصاد

"تسلا" تكسب 18 مليار دولار في يوم واحد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:00
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على خسائر جماعية، أغلقت المؤشرات الأميركية أمس الثلاثاء بعدما أظهر محضر اجتماع الفدرالي أن المسؤولين لم يبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب لا سيما وأن التضخم لا يزال فوق المستهدف.

كما أظهر المحضر أيضاً أنهم لن يحتاجوا إلى رفع الفائدة إلا إذا أظهرت المعلومات الواردة عدم إحراز تقدم في خفض التضخم.
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أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:
انخفض مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% أي ما يعادل 63 نقطة ليهبط من أعلى مستوى له في 3 أشهر.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% ليهبط من أعلى مستوى له في نحو 4 أشهر.

كما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.2 % بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب بضغط من أسهم التجزئة والتكنولوجيا

إذ تراجعت أسهم Best Buy بنسبة 0.7% بعد أن قالت شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة إنها تتوقع انخفاضًا حادًا في المبيعات السنوية المماثلة.

كما تراجعت أسهم Nvidia بنسبة 0.9% من أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل إعلان نتائجها الفصلية.

وأعلنت الشركة بعد جرس الإغلاق عن وصول ربحية السهم إلى 4.02 دولاراً مقابل توقعات بـ 3.37 دولاراً ، وبلغت الإيرادات 18.1 مليار دولار مقابل توقعات بـ 16.2 مليار .


أسهم  تسلا
قفز سهم تسلا Tesla بأكثر من 2% في جلسة أمس الثلاثاء ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، لتضيف الشركة نحو 18 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بالتزامن مع تقارير إعلامية ذكرت بأن الشركة تقترب من إبرام اتفاقية مع الهند، من شأنها أن تسمح بشحن سياراتها الكهربائية إلى البلاد اعتبارًا من العام المقبل وإنشاء مصنع في غضون عامين.

وفي حزيران الماضي، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ Tesla، أن الشركة تخطط للقيام باستثمار كبير في الهند والتي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، وإنه ينوي زيارتها في عام 2024.(cnbc)

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