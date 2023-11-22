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إقتصاد

الخسائر تبلغ نحو 2.4 مليار دولار شهريا.. توقعات "قاتمة" للاقتصاد الإسرائيلي

Lebanon 24
22-11-2023 | 03:00
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جراء الحرب على قطاع غزة، تتفاقم حدة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي لتبلغ نحو 2.4 مليار دولار شهريا، بحسب تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية.

وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري تصل إلى 1.4 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية
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وقالت الصحيفة إن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 بالمئة".

وفي 29 تشرين الأول الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".

وكانت بيانات رسمية صدرت مؤخرا قد أظهرت، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى نحو 10 بالمئة في تشرين الأول ، إذ كان 428400 شخصًا عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 تشرين الأول من قبل حركة حماس الفلسطينية. كما انخفض معدل التوظيف في الشهر نفسه إلى 56.5 بالمئة من 61.1 بالمئة.(سكاي نيوز)

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