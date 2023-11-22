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إقتصاد

"سبوتيفاي" تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين

Lebanon 24
22-11-2023 | 04:13
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أعلنت منصة سبوتيفاي، المتخصصة بمجال الخدمات الصوتية، الثلاثاء، أنها ستعدّل نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين، إذ سيكون حصولهم عليها مشروطاً بحدّ أدنى من عدد نقرات الاستماع.

وشرحت الشركة السويدية أن هدفها من تعديل نظامها المتعلق بالبدلات المالية يكمن في تحقيق ثلاث ضرورات هي "مواصلة تثبيط البث التدفقي الاصطناعي (بواسطة برامج البوت الآلية)، وتحقيق توزيع أفضل للمدفوعات الصغيرة التي لا تصل إلى الفنانين، ووضع حدّ لمن يحاولون التلاعب بالنظام" من خلال التركيز على "الضوضاء" غير الموسيقية، كأصوات الحيوانات والطبيعة.
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واعتبرت سبوتيفاي أن في إمكانها من خلال معالجة كل من هذه المشكلات أن تولّد "خلال السنوات الخمس المقبلة" نحو مليار دولار من الإيرادات الإضافية "للفنانين الناشئين والمحترفين".

واعتباراً من مطلع العام 2024، سيصبح دفع البدلات مرهوناً بتوافُر ألف نقرة استماع على الأقل خلال 12 شهراً.

وشرحت سبوتيفاي أنها ستستخدم الوفر البالغ عشرات الملايين من الدولارات سنوياً "لزيادة المدفوعات للأغنيات المؤهلة" للحصول على بدلات.

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