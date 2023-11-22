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إقتصاد
بعد إقالته واستبداله.. عودة سام ألتمان رئيساً تنفيذياً لشركة OpenAI
Lebanon 24
22-11-2023
|
04:20
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أعلنت شركة OpenAI اليوم الأربعاء انها توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة سام ألتمان إلى OpenAI كرئيس تنفيذي.
وكان مجلس إدارة "OpenAI" قد أعلن في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي أنه قام بإقالة ألتمان واستبداله على أساس مؤقت برئيسة التكنولوجيا ميرا موراتي.
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وتعرّض مجلس إدارة OpenAI المالكة لبرنامج ChatGPT لضغوط كبيرة من قبل كبار المستثمرين في الشركة بقيادة مايكروسوفت أكبر مساهم فيها لإلغاء قراره بإقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي، لتعلن "مايكروسوفت" بنفسها ضم سام ألتمان إلى الشركة لقيادة فريق البحث الجديد المتخصص بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لتغريدة للرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا.
واتهمت رسالة وقعها نحو 65% من القوى العاملة في الشركة، مجلس إدارة "أوبن إيه آي" بأنه غير قادر على الإشراف على الشركة.
كما هدد الموقعون على الرسالة بالانتقال للعمل مع "ألتمان" في شركة جديدة تابعة لـ"مايكروسوفت"، وأضافوا أن "مايكروسوفت" أكدت لهم توافر وظائف لهم جميعًا في شركتها الجديدة.(العربية)
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