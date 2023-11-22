قبل 4 أيام من الإطاحة بألتمان.. موظفو "OpenAI" حذروا الشركة من "برنامج خارق قد يهدد البشرية"

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قبل أربعة أيام من الإطاحة بسام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر، أن العديد من الباحثين الموظفين أرسلوا رسالة إلى مجلس الإدارة تحذرهم من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي قالوا إنه "قد يهدد البشرية".وقال المصدران إن الرسالة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا وخوارزمية الذكاء الاصطناعي كانتا تطورا رئيسيا قبل إطاحة مجلس الإدارة بألتمان، الطفل المدلل للذكاء الاصطناعي التوليدي. وقبل عودته المظفرة، في وقت متأخر من الثلاثاء، هدد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى شركة مايكروسوفت تضامنا مع مديرهم المطرود.وأشار المصدران إلى أن هذه الرسالة تعتبر أحد العوامل من بين قائمة أطول من التظلمات المقدمة من مجلس الإدارة والتي أدت إلى إقالة ألتمان.ووفقًا لأحد المصادر، تحدثت ميرا موراتي، المديرة التنفيذية، الأربعاء، للموظفين عن المشروع، المسمى "كيو ستار" (Q*)، وقالت إنه تم إرسال خطاب إلى مجلس الإدارة قبل أحداث نهاية هذا الأسبوع.وقال أحد الأشخاص لـ"رويترز" إن الشركة المصنعة لـ"تشات جي بي تي" أحرزت تقدما في مشروع "كيو ستار" والذي يعتقد البعض داخليا أنه يمكن أن يمثل تقدما في بحث الشركة الناشئة عن الذكاء الفائق، المعروف أيضا باسم الذكاء العام الاصطناعي (AGI) .