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إقتصاد

تبرع ضخم من المستثمر الأسطوري وارن بافيت.. وهكذا نعى نفسه

Lebanon 24
23-11-2023 | 02:39
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تبرع المستثمر الأسطوري البالغ من العمر 93 عاماً، وارن بافيت، بأكثر من 870 مليون دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي لـ 4 مؤسسات عائلية قبل عيد الشكر، مؤكدا للمستثمرين في رسالة أن التكتل "بني ليدوم".
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وتبرع بافيت بـ 1.5 مليون سهم من الفئة "ب" في مجموعته إلى مؤسسة سوزان طومسون بافيت، التي سميت على اسم زوجته الأولى. كما قدم أيضاً 300000 سهم من الفئة "ب" لكل من المؤسسات الثلاث التي يديرها أبناؤه: مؤسسة شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت، ومؤسسة نوفو.

وقال بافيت في بيان: "إنها تكمل بعض التعهدات التي قطعتها طوال حياتي في عام 2006 والتي تستمر حتى وفاتي (في عمر 93 عاماً، أشعر أنني بحالة جيدة ولكني أدرك تماماً أنني ألعب في الوقت الإضافي)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
 
وقد قدم تبرعات مماثلة عشية عيد الشكر العام الماضي. وتعهد بافيت بالتخلي عن الثروة التي بناها في شركة بيركشاير، وهي المجموعة التي يقع مقرها في أوماها والتي بدأ إدارتها منذ عام 1965. وكان بافيت يقدم تبرعات سنوية لنفس الجمعيات الخيرية الأربع منذ عام 2006. (العربية) 
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