صادرات البرازيل إلى الدول العربية تنمو.. إليك أبرز هذه الدول

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ارتفعت صادرات البرازيل إلى العالم العربي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وبنسبة بلغت 9.35 بالمئة بقيمة 15.767 مليار دولار بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الغرفة التجارية العربية البرازيلية.وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية 8.973 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية 2.654 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 2.543 مليار دولار.أما الصادرات البرازيلية إلى جمهورية مصر العربية، فبلغت 1.889 مليار دولار، بارتفاع ملحوظ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الصادرات البرازيلية إلى دولة قطر 266 مليون دولار، فيما وصل حجم صادراتها إلى دولة الكويت إلى 220 مليون دولار.وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية المصدِّرة إلى البرازيل بإجمالي 2.937 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات بواقع 998 مليون دولار. وبلغت واردات البرازيل من دولة قطر 605 مليون دولار، وسجَّلت وارداتها من جمهورية مصر العربية 439 مليون دولار. وشهدت واردات البرازيل من دولة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلةً 323 مليون دولار.ويفيد التقرير الصادر عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بأن صادرات اللحوم والدواجن من البرازيل إلى الدول العربية حققت أداءً قوياً في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2023، حيث بلغت صادرات لحوم الأبقار من البرازيل إلى العالم العربي 866.68 مليون دولار.وتصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر المستوردين، بقيمة 243.69 مليون دولار.كما أظهرت كل من مصر والسعودية وليبيا ولبنان طلباً أكبر على لحوم الأبقار البرازيلية، حيث ساهمت مصر بـ 216.25 مليون دولار، والسعودية بـ 174.74 مليون دولار، وليبيا بـ 59.52 مليون دولار، ولبنان بـ 46.41 مليون دولار.وإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات الدواجن زيادة كبيرة، مسجلةً 2.755 مليار دولار، وبلغت واردات دولة الإمارات منها 742.93 مليون دولار لتتصدر قائمة الدول المستوردة، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 699.78 مليون دولار.كما سجلت كل من الكويت وقطر ومصر زيادة كبيرة في واردات الدواجن من البرازيل، بقيمة بلغت 180.49 مليون دولار و133.84 مليون دولار و112.48 مليون دولار على التوالي.