اليابان تشهد بناء أطول ناطحة سحاب في البلاد بارتفاع 330 متراً

دُشّن رسمياً في طوكيو، اليوم، مجمع أزابوداي هيلز العقاري الضخم الذي يضم أطول ناطحة سحاب جديدة في اليابان، بطول 330 متراً.

وتأمل شركة "موري بيلدينغ" التي نفذت المشروع في استقطاب أكثر من 30 مليون زائر سنويا.

ويُفترض أن تكون هذه "المدينة داخل المدينة" قادرة على استيعاب 20 ألف موظف مكتبي و3500 مقيم في حال إشغالها بصورة كاملة.

وسيكون في المجمع الذي يضم ثلاث ناطحات سحاب مبنية وسط مساحات خضراء، 150 مطعماً ومتجراً بالإضافة إلى متحف فني رقمي غامر جديد من ابتكار شركة "تيم لاب" اليابانية الجماعية، من المقرر افتتاحه في فبراير المقبل.

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ويتجاوز ارتفاع أزابوداي هيلز ارتفاع ناطحة سحاب في أوساكا، غرب اليابان، لكنّه لن يبقى أطول مبنى في البلاد لفترة طويلة، إذ من المقرر الانتهاء من برج تورش الذي سيصل ارتفاعه إلى 390 متراً في 2027-2028 في طوكيو.

ورغم ذلك، تبقى اليابان بعيدة عن الارتفاعات التي وصلت إليها ناطحات السحاب في بلدان في آسيا والشرق الأوسط.

(سكاي نيوز)