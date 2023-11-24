Advertisement

إقتصاد

اليابان تشهد بناء أطول ناطحة سحاب في البلاد بارتفاع 330 متراً

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1133975-638364296652734937.jpg
Doc-P-1133975-638364296652734937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دُشّن رسمياً في طوكيو، اليوم، مجمع أزابوداي هيلز العقاري الضخم الذي يضم أطول ناطحة سحاب جديدة في اليابان، بطول 330 متراً.

 

 وتأمل شركة "موري بيلدينغ" التي نفذت المشروع في استقطاب أكثر من 30 مليون زائر سنويا.

 

ويُفترض أن تكون هذه "المدينة داخل المدينة" قادرة على استيعاب 20 ألف موظف مكتبي و3500 مقيم في حال إشغالها بصورة كاملة.

 

وسيكون في المجمع الذي يضم ثلاث ناطحات سحاب مبنية وسط مساحات خضراء، 150 مطعماً ومتجراً بالإضافة إلى متحف فني رقمي غامر جديد من ابتكار شركة "تيم لاب" اليابانية الجماعية، من المقرر افتتاحه في فبراير المقبل.

 
Advertisement

ويتجاوز ارتفاع أزابوداي هيلز ارتفاع ناطحة سحاب في أوساكا، غرب اليابان، لكنّه لن يبقى أطول مبنى في البلاد لفترة طويلة، إذ من المقرر الانتهاء من برج تورش الذي سيصل ارتفاعه إلى 390 متراً في 2027-2028 في طوكيو.

  

 ورغم ذلك، تبقى اليابان بعيدة عن الارتفاعات التي وصلت إليها ناطحات السحاب في بلدان في آسيا والشرق الأوسط.

(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:45 | 2023-11-24
05:53 | 2023-11-24
03:17 | 2023-11-24
02:52 | 2023-11-24
02:03 | 2023-11-24
01:34 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24