Advertisement

إقتصاد

نيسان تتعهد بضخ 1.3 مليار دولار لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1134013-638364373240258685.jpg
Doc-P-1134013-638364373240258685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعتزم شركة نيسان استثمار ما يزيد على مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لتحديث مصنعها في شمال شرق إنجلترا لإنتاج نسخ كهربائية من سياراتها الأكثر مبيعا، وهو ما يمثل دعما للحكومة البريطانية التي تحاول إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.

 

وتصنع شركة صناعة السيارات اليابانية، السيارة قشقاي التي تعمل بالبنزين، ومركبات "جوك" كروس أوفر الأصغر حجما في المصنع الواقع في سندرلاند والذي يوظف 6 آلاف عامل.

 

وقالت الشركة إنها تستثمر بشكل مباشر ما يصل إلى 1.12 مليار إسترليني لإنتاج نماذج كهربائية من الطرازين.

 

وذكرت الحكومة في بيان صحفي منفصل أن الأموال ستمكن أيضا من "من استثمار أوسع في مشروعات البنية التحتية وسلاسل الإمداد بما في ذلك مصنع ضخم جديد" في الموقع.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "استثمار نيسان، يعتبر تصويت ضخم على الثقة في صناعة السيارات في المملكة المتحدة" التي تساهم سنويا بـ 71 مليار إسترليني في الاقتصاد.

 

وقشقاي هي ثاني أكثر السيارة شعبية في المملكة المتحدة، بينما تحتل جوك المرتبة السابعة. (وكالات)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-11-24
14:00 | 2023-11-24
08:45 | 2023-11-24
08:00 | 2023-11-24
05:53 | 2023-11-24
03:17 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24