نيسان تتعهد بضخ 1.3 مليار دولار لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا

تعتزم شركة نيسان استثمار ما يزيد على مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لتحديث مصنعها في شمال شرق إنجلترا لإنتاج نسخ كهربائية من سياراتها الأكثر مبيعا، وهو ما يمثل دعما للحكومة البريطانية التي تحاول إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.

وتصنع شركة صناعة السيارات اليابانية، السيارة قشقاي التي تعمل بالبنزين، ومركبات "جوك" كروس أوفر الأصغر حجما في المصنع الواقع في سندرلاند والذي يوظف 6 آلاف عامل.

وقالت الشركة إنها تستثمر بشكل مباشر ما يصل إلى 1.12 مليار إسترليني لإنتاج نماذج كهربائية من الطرازين.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي منفصل أن الأموال ستمكن أيضا من "من استثمار أوسع في مشروعات البنية التحتية وسلاسل الإمداد بما في ذلك مصنع ضخم جديد" في الموقع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "استثمار نيسان، يعتبر تصويت ضخم على الثقة في صناعة السيارات في المملكة المتحدة" التي تساهم سنويا بـ 71 مليار إسترليني في الاقتصاد.

وقشقاي هي ثاني أكثر السيارة شعبية في المملكة المتحدة، بينما تحتل جوك المرتبة السابعة. (وكالات)