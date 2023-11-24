مسار الخط الأزرق مشروع اقتصادي جديد في دبي.. ماهو؟

أعلنت دبي عن إطلاق مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان تلك المناطق لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة المدينة الحضرية 2040، وذلك لخدمة عدد من المناطق الحيوية بالإمارة الخليجية.

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ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، على أن يجري إنجاز المسار الجديد في عام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي.

من جهته، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "مستمرون برؤية وتوجيهات محمد بن راشد في تأكيد الركائز الراسخة لأفضل مدينة للحياة في العالم بعزيمة لا تعرف المستحيل، وإصرار على تحقيق أعلى مراتب التميز.

ويضم المسار الجديد 14 محطة، بينها ثلاث محطات انتقالية، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي هذا الخط إلى 320 ألف راكب يومياً في عام 2040، ويُعدّ أول مَعبر لمترو يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر.

ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخط الأزرق عام 2030 إلى قرابة 200 ألف راكب يومياً، ويرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040، وتقدَّر طاقته الاستيعابية بنحو 56 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، بناءً على زمن تقاطر يصل إلى نحو الدقيقة ونصف الدقيقة.

وبتنفيذ المسار الجديد، يرتفع إجمالي أطوال السكك الحديدية في دبي، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومتراً لترام دبي، كما سيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة، منها 67 محطة للمترو، و11 محطة للترام.

وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو، و11 للترام.

وأكدت الدراسات الأولية، التي أجرتها الهيئة، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية، حيث يتوقع أن تتجاوز منافعه الإجمالية 56.5 مليار درهم حتى 2040.





