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إقتصاد

تراجع أسعار النفط الخام.. إليكم السبب

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:00
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في ظل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت أسعار النفط في تعاملات يوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق نتائج اجتماع "أوبك+" التي تضم روسيا الأسبوع القادم.
وفي الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 76.41 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 0.89% عن سعر التسوية السابق.
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وكالة بلومبيرغ أفادت بأنه جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 81.31 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 0.14% عن سعر الإغلاق السابق.
في المقابل، أفادت بيانات بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 8.7 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات التي أشارت إلى زيادة بمقدار 900 ألف برميل.
وتعرضت أسواق في الجلستين الماضيتين لضغوطات، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.



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