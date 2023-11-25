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إقتصاد

إطلاق خط جديد لمترو دبي بتكلفة 5 مليارات دولار

Lebanon 24
25-11-2023 | 02:26
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أطلقت إمارة دبي، خطا جديدا للمترو بطول 30 كيلومترا، بتكلفة تبلغ 18 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، ليغطي مناطق يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على منصة إكس، إن دبي اعتمدت أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام بالإمارة.
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وأضاف أن "مسار الخط الأزرق لمترو دبي"، سيكون نصفه تحت الأرض بأعماق تصل إلى 70 مترا، وسيمر بمناطق مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية  والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الخط الجديد سينقل 320 ألف راكب جديد يوميا.
وأشار إلى أن ملياري شخص استخدموا مترو دبي منذ إطلاقه في عام 2009. وقال إن مليارات من البشر سيستخدمونه لعقود قادمة.
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