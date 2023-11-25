Advertisement

إقتصاد

"ستاندرد اند بورز" تعدل النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1134267-638365073247204891.jpg
Doc-P-1134267-638365073247204891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عدلت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
Advertisement

ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" وسط توقعات بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها وستستفيد من دعم إضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر.

وذكرت الوكالة في بيان: "نتوقع أن تنشط الحكومة الإصلاحات لتدعيم وضعها المالي وذلك إلى حد كبير عبر زيادة الإيرادات غير النفطية حتى 2026".

وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل العجز المالي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال 2023-2026 مقارنة مع اثنين إلى ثلاثة بالمئة في مراجعتها السابقة.
وفي الربع الأول من 2023 حققت البحرين نموا اقتصاديا بنسبة اثنين بالمئة بدعم من مكاسب في القطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط بسبب عوامل موسمية.
وطرح البلد المنتج للنفط هذا العام "رخصة عالمية" جديدة توفر مزايا للشركات التي تنفذ مشروعات استثمارية كبيرة النطاق في البلاد مع سعيه لخفض الدين وفي الوقت نفسه تعزيز النمو وخلق فرص عمل.

وأبقت وكالة فيتش على تصنيف البحرين عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في تموز الماضي، في حين عدلت موديز نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية وأكدت على التصنيف الائتماني عند "B2" في نيسان من العام الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:22 | 2023-11-25
03:14 | 2023-11-25
02:26 | 2023-11-25
23:52 | 2023-11-24
23:00 | 2023-11-24
22:28 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24