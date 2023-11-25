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إقتصاد
النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
Lebanon 24
25-11-2023
|
04:22
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حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.
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