Advertisement

إقتصاد

النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1134275-638365083128247275.jpg
Doc-P-1134275-638365083128247275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.

ويأتي الارتفاع على الرغم من تراجع أسعار النفط الجمعة مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بسبب الهدنة في غزة.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:07 | 2023-11-25
03:14 | 2023-11-25
02:26 | 2023-11-25
23:52 | 2023-11-24
23:00 | 2023-11-24
22:28 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24