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إقتصاد

بشأنّ الذهب والدولار... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
25-11-2023 | 07:12
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56% إلى 2002.85 دولار للأونصة، فيما زاد المعدن الأصفر 1.15% هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2003 دولار للأونصة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.
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وسجل مؤشر الدولار ثاني انخفاض أسبوعي متراجعا 0.5%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. (العربية)
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