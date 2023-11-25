من "نيسان".. 2.5 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا

تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا بضخ استثمارات بملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في مصنعها في مدينة ساندرلاند البريطانية.



وذكرت نيسان، اليوم الجمعة، أنها ستقيم مصنعاً آخر للبطاريات، وتنتج نسخاً كهربائية من سيارتيها كاشكاي، وجوك في بريطانيا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخطط نيسان، ووصفها بـ "تصويت كبير بالثقة في صناعة السيارات البريطانية".

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن القرار يأتي بعد إعلان مجموعة تاتا موتورز مالكة جاغوار لاندروفر بناء مصنع بطاريات بـ 4 مليارات جنيه إسترليني في سومرست، وقرار شركة بي.إم.دبليو الألمانية تصنيع طراز كهربائي من السيارة ميني في مصنعها بأوكسفورد.

جدير بالذكر أن إنتاج السيارات في مصنع نيسان في ساندرلاند تراجع إلى النصف تقريباً من ذروته في 2016، عندما أنتج أكثر من 500 ألف سيارة.