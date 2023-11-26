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إقتصاد

الرقم كبير.. إليكم كم أنفق الأميركيون في الـ Black Friday

Lebanon 24
26-11-2023 | 02:00
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في الـ Black Friday، ارتفع حجم إنفاق الأميركيين على التجارة الإلكترونية بنسبة 7.5%، مقارنة بمستويات العام الماضي.

فقد بلغ حجم الإنفاق مستوى قياسياً عند 9.8 مليار دولار في الولايات المتحدة، بحسب البيانات الواردةفي تقرير Adobe Analytics .
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وتعكس تلك البيانات رغبة المستهلكين في الإنفاق على أفضل الصفقات، ومن خلال بحثهم عن تلك الصفقات عبر الإنترنت.

عمليات الشراء الاندفاعية
ووفق المحلل الرئيسي في Adobe Digital Insights  فيفيك بانديا، فإن "عمليات الشراء الاندفاعية ربما لعبت دورًا في نمو مبيعات الـ Black Friday، بالنظر إلى أن 5.3 مليار دولار من المبيعات عبر الإنترنت جاءت من التسوق عبر الهاتف المحمول".

وكشف عن أن "المؤثرين والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي عوامل سهلت على المستهلكين الحصول على إنفاق مريح على أجهزتهم المحمولة".

ومع ذلك، لا يزال المتسوقون حساسين للأسعار، ويديرون ميزانيات أكثر صرامة بسبب التضخم القياسي وأسعار الفائدة في العام الماضي.

ووفقًا لاستطلاع  Adobe، جاءت 79 مليون دولار من المبيعات من المستهلكين الذين اختاروا طريقة الدفع المرنة "اشتر الآن، ادفع لاحقًا" بزيادة قدرها 47٪ عن العام الماضي.

الإلكترونيات
أما بالنسبة للفئات الأكثر مبيعًا في  الـ Black Friday، جاءت الإلكترونيات مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، إلى جانب الألعاب، في المقدمة.
وإلى ذلك، وجد تحليل Mastercard لمبيعات الـ Black Friday لهذا العام أن المبيعات داخل المتاجر ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً عن 1% مقابل المبيعات عبر الإنترنت، والتي نمت بأكثر من 8% مقارنة بالعام الماضي.(CNBC)


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