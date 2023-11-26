كم تحتاج من المال لتكون سعيداً؟ هذا ما أظهرته الدراسات

Advertisement

وجود ما يكفي من المال في البنك يمكن أن يساعد في تقليل التوتر لدى الأفراد، ويحسن سعادتهم بشكل عام.هذا ما استند إليه 6 من كل 10 أميركيين، يعتقدون بأن "المال يمكن أن يشتري السعادة"، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة Empower، وهي شركة خدمات مالية. في وقت تُظهر فيه الدراسات ارتباطاً بين الدخل المرتفع ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة.السعادة "ليست رخيصة"ومع ذلك، فإن السعادة لا تأتي "رخيصة"، إذ عندما سُئل الأميركيون المشاركون في الاستطلاع عن مقدار المال الذي يتطلبه الشعور بالسعادة، قالوا إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في المتوسط.ومع ذلك، يقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء. بينما سيحتاج جيل X إلى حوالي 1.2 مليون دولار، وقال جيل طفرة المواليد بالمثل إن صافي ثروة تقل قليلاً عن مليون دولار ستجعلهم سعداء.أما بالنسبة للجيل Z ، فقد وجدت مؤسسة Empower أنه من بين جيل البالغين الأصغر سناً، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.المال يشتري السعادةويتفق حوالي 72% من جيل الألفية على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر. وهم أيضًا الجيل الذي يذكر أعلى الرواتب السنوية التي يحتاجونها ليكونوا سعداء، أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل آخر، بحسب تقرير لـ CNBC.وهذا هو متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدًا وأقل توترًا، وفقًا لـ Empower:الجيل (Z): 128,084 دولارجيل الألفية: 525,947 دولارالجيل (X):130,344 دولارجيل طفرة المواليد: 124,165 دولارمتوسط الدخل السنوي الذي قال المشاركون إنه سيجعلهم أقل توتراً هو 95 ألف دولار سنوياً. بينما يحصلون حاليًا على راتب متوسط قدره 65000 دولار، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا للوصول إلى هناك.ووجدت Empower أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبياً. إن دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42٪ من السعادة المالية للأميركيين لمدة ستة أشهر.كما أن المكاسب المفاجئة البالغة 15000 دولار ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5000 دولار.وعلى الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدًا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء.(cnbc)