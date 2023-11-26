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إقتصاد

الذكاء الاصطناعي سيجعل أسبوع العمل لمدة 3 أيام فقط.. هذا ما توقعه بيل غيتس

Lebanon 24
26-11-2023 | 01:00
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أعلن رجل الأعمال والمطور الأميركي الشهير بيل غيتس، أن تطور التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يجعل أسبوع العمل لمدة ثلاثة أيام أمرا ممكنا في المستقبل.

وجاء ذلك على لسان الملياردير في برنامج  What Now ؟، حيث استضافه الممثل الكوميدي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية تريفور نوح.
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وقال غيتس:"إذا وصل المجتمع في مرحلة ما حيث يمكنك فيها العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرا جيدا".

وفي الوقت نفسه، يرى الملياردير الأميركي أن تطور التكنولوجيا لن يؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم بشكل جماعي. وأعاد إلى الأذهان أنه قبل 100 عام، كان معظم البشر يعملون في الزراعة، ثم انتقلوا بسهولة إلى أنواع جديدة من الأنشطة.

وبحسب رجل الأعمال الشهير، فإن المزيد من استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى، سيمكّن الناس من العمل أكثر في مجالات مثل التعليم ورعاية المسنين وما إلى ذلك.(روسيا اليوم)


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